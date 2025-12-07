Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！◆Check!＜＜1話からまとめ読みはこちら＜＜前回のお話しはこちら＜前回までのおはなし＞部屋に引きこもり、痩せ細ってしまった美月。しかし、それでも美代の言葉は届かないようです……。アリスの優しい言葉も、今の美月には届かないようです。美代も何かできないかと調べているようですね……！ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブ