ワシントン・ウィザーズ vs アトランタ・ホークス日付：2025年12月7日（日）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 116 - 131 アトランタ・ホークス NBAのワシントン・ウィザーズ対アトランタ・ホークスがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターはアトランタ・ホークスがリ