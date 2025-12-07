PayPay保険サービスとPayPayは12月3日に、キャッシュレス決済サービス「PayPay」内の「PayPayほけん」ミニアプリで加入できる、「インフルエンザお見舞い金」の2025年における加入件数が、2024年の同時期と比較して1.9倍となる5万件を突破したと発表した。●約5割のユーザーが「リピート割」を利用厚生労働省が発表したインフルエンザの流行状況によれば、11月17〜23日の期間における定点あたりの感染者数が、全国で1週間あた