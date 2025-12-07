「これまでここに集まってくれた皆さんを長い時間待たせてしまったこと。本当に申し訳なく思っていましたし、自分が帰ってきた意味を今日やっと……。示せたと思います」。目に涙を浮かべ、言葉を詰まらせながら、植田直通は優勝インタビューに臨んだ。「鹿島が一番だ！」という絶叫は、鹿島アントラーズのファン・サポーターに感動を与えたことだろう。迎えた明治安田J1リーグ最終節。鹿島はホームに迎えた横浜F・マリノスを撃