台湾メディアの中時新聞網は7日、サッカーの2026年ワールドカップ（W杯）北中米大会の組み合わせ抽選結果について取り上げ、「日本はまたも厳しい戦いに直面、韓国は開催国と対戦」と報じた。記事はまず、前回カタール大会のグループステージで優勝経験国のドイツとスペインを撃破したSAMURAI BLUE（日本代表の愛称）について、世界ランキングではアジア勢最上位の18位だが、北中米大会のくじ運はあまり良くなかったようだとし、グ