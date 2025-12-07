この記事をまとめると ■トンネルには丸い形状のものと四角い形状のものが存在する ■山間部のトンネルでは荷重分散に適した丸形工法が採用される ■浅い地中や水中では立方体構造物を使うため四角い入口になる 見た目の違いに隠れた工法の差 道路に造られたトンネルは、丸いつくりもあれば、四角いつくりもある。それらは、トンネル入り口の形で見わけられる。では、丸いトンネルと四角いトンネルと、なぜ種類があるのか。 目