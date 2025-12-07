タカラトミーは、鉄道玩具「プラレール」シリーズとアニメ「エヴァンゲリオン」シリーズがコラボレーションした商品2種を、2025年12月6日に全国の玩具売り場およびインターネット通販などで発売する。新劇場版「ヤシマ作戦」の車両と武器からインスパイア同シリーズのテレビ放送30周年を記念したコラボレーション。映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」の「ヤシマ作戦」で描かれる車両および武器からインスパイアされたという2商