フィギュアスケートGPファイナルの一夜明け取材が7日、名古屋市のIGアリーナで行われた。女子6位の渡辺倫果（三和建装・法大）は「やれるだけのことはやった。トリプルアクセルを3本したのはスケート人生の大きな一歩になった」と振り返った。トリプルアクセルはSP1本、フリー2本を着氷。「今現在、世界で一人だけしか（3回転）アクセルはやっていない。プライドはある」と言う。3枠の五輪代表最終選考会を兼ねる全日本選手権