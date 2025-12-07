小泉防衛相は、中国軍の戦闘機が自衛隊機に対してレーダー照射を行ったことについて、中国側に強く抗議をしたと明らかにしました。小泉防衛相「昨日には中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射事案が2回ありました。このような行動は航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為であり、中国側には強く抗議し、再発防止を厳重に申し入れたところです」防衛省によりますと、6日午後4時半ごろ、沖縄本島南東の公海上空で、中