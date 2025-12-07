Photo: 山田ちとら 2024年7月15日の記事を編集して再掲載しています。ジムのストレッチエリアで見かける円柱形のやつ。これ、日本コアコンディショニング協会に所属するトレーナーの声と、スポーツ科学の知見とを取り入れて開発されたLPN社のStretch Pole （ストレッチポール）というものです。 LPN ストレッチポール(R)EX ネイビー 0001 9,900円 Amazonで見るPR