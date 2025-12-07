「週刊ヤングジャンプ」で野球マンガ「BUNGO-unreal-」を連載している漫画家の二宮裕次氏が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ネット上に投稿された読者からの“不満”を自ら拾い上げ、理由を説明した。 【写真】相思相愛!?「BUNGO」ラブを公言するアイドルのバースデーTシャツに似顔絵プレゼント 4日はヤンジャンの発売日。二宮氏はXで「ヤングジャンプ1号が発売されてますが、BUNGO-unreal-は今週も