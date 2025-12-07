◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）今年のチャンピオンズＣには、ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１勝ち馬のナルカミ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）などＧ１級勝ち馬５頭を含む１６頭が出走。ステップレースが多岐にわたり、どの馬が勝ってもおかしくない混戦模様とも言える。そんな一戦を「血統」からひもといてみると、アウトレンジが浮上した。同馬