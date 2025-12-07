バスケットボールＢ１の京都ハンナリーズがこのほど、日本赤十字社の献血功労賞を受賞した。献血協力を５年継続した団体に贈られる功労賞で、チームを代表してマスコットの「はんニャリン」が京都府赤十字血液センターで授賞式に出席した。チームでは、年度変わりや花粉症の影響などで例年献血が減少する毎年３月に合わせてキャンペーンを実施。今年も、献血に協力した希望者にオリジナルグッズを進呈していた。