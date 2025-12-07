１２月７日の中山３Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝１３頭立て）は、原田和真騎手が騎乗した単勝２番人気のユアフェリシティ（牡２歳、美浦・千葉直人厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が勝利した。勝ちタイムは１分５５秒７（良）。好位を追走すると、３角手前で外を上がってきた馬にあわせて先頭に進出。そのままマッチレースとなり、３馬身半差突き放す完勝だった。原田騎手は「追い切り通り、終始落ち着いていました。後