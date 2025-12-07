4人組グループ・Aぇ! groupが出演する7日放送のフジテレビ冠番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』（毎週日曜深1：25）では「令和のアレコレ使ったら初心者でも絶品料理作れそうじゃない？」をテーマに、メンバーたちが料理企画に挑戦する。料理好きな正門良規VS料理初心者チームの末澤誠也。2人からコメントも到着した。【番組カット】興味津々に覗き込む佐野晶哉＆小島健今回のQは「令和のアレコレ使ったら初心者でも絶品料理作れそ