乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（26）の2nd写真集（タイトル未定／光文社）が、来年2月3日に発売される。このたび、先行カット第2弾が公開された。【写真集カット】普段見れないあざとショットも…梅澤美波2nd写真集カット1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジ