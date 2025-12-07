岡山県警察学校（岡山市北区）にすみついている野良猫がいる。愛称は「たま警視」。子猫の頃から教官や学生らにかわいがられ、今ではすっかり警察学校のアイドルになった。自由気ままな校内での暮らしぶりなどを＜猫目線＞で紹介する。（小林沙世）「今日はどこを探索していたのか、真っ黒になって帰ってきて、みんなで体を拭いてやったんですよ」１１月下旬の昼下がり、取材にやってきた１人の女性記者に、竹内浩一副校長（