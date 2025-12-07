【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 横浜F・マリノス（12月6日／メルカリスタジアム）【映像】真顔でシカト！鹿島の「森脇芸」鹿島アントラーズが9年ぶり9回目のリーグ制覇を達成。歓喜のシャーレリフトで見せた“森脇芸”にファンたちが大爆笑している。鹿島は12月6日、明治安田J1リーグ第38節で横浜F・マリノスとホームで対戦。勝利すれば優勝が決まる大一番は、20分と57分にFWレオ・セアラが連続ゴールを挙げて2−1