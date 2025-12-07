きのう夜、東京・墨田区の風俗店から性別不明の乳児の遺体の一部が見つかった事件で、店には20人ほどのスタッフが出入りしていたとみられることがわかりました。この事件は、きのう午後9時前、墨田区江東橋の風俗店の室内にある冷凍庫の中から、生後1年未満とみられる性別不明の乳児の切断された頭部と手足が見つかったものです。捜査関係者への取材で、店には20人ほどのスタッフが出入りしていたとみられることがわかりました。ま