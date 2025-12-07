県内の特別支援学校で学ぶ子どもたちが手掛けた作品の展覧会が秋田市で開かれていて、個性豊かな作品が並んでいます。秋田市で開かれているわくわく美術展は県内の特別支援学校などで学ぶ児童・生徒の作品169点が展示されています。絵画部門で最優秀賞に選ばれたのは大曲支援学校高等部3年佐々木大河さんの作品です。落葉樹＝ユリノキを持前の観察力を生かし細やかに描きました。展覧会は8日まで開かれています。