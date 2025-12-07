家庭用の電動ドライバーやインパクトドライバーを使っていると、先端のビットがダメになってしまうことが多いですよね。サビや摩耗は仕方ないので、手軽に交換できたらな〜と思っていた矢先、ダイソーの工具売り場でいいものを見つけちゃいました！家庭で使うサイズはほとんど入っているお得なビットのセットですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：電動ドライバービット（6本）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソ