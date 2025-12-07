こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。顔全体の印象を左右するアイメイク。ちゃんとメイクしているのに盛れないのはアイシャドウの塗り方のせいかも…。今回は誰でもキレイに塗れるアイシャドウの塗り方を2つ紹介いたします！【詳細】他の記事はこちらキレイに塗れるアイシャドウMAPアイシャドウの塗り方は大きく分けると以下の2つです。縦グラデーション塗り縦グラデーション塗りは目の