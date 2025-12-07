JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、「JR東日本びゅうダイナミックレールパック10周年キャンペーン」を11月4日から2026年3月31日まで実施する。旅行好きスタッフ選定の宿の特集と記念プランを用意し、対象施設で使える10,000円引きクーポンを先着100枚で配布する。併せて、公式インスタグラムのフォローとコメントを条件に、抽選で100,000円引きクーポンを10人に付与する。キャンペーン期間は11月30日まで。駅たびコンシェルジ