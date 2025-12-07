東武トップツアーズは、延期となっていたウェブサイトのリニューアルを2026年2月下旬に実施する。リニューアルに伴い、現在の「GRAND VOYAGE（グラン・ボヤージュ）」会員サービスを2026年3月31日をもって終了する。トラベルポイント（GVポイント）の利用期限も同日までとなるほか、付与は2026年3月20日帰着分までとする。最低利用ポイント数は12月1日午後2時以降の新規予約分から、500ポイント以上100ポイント単位に変更し、利用