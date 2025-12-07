全国の小学校でプログラミング教育が必修化されて、5年が経ちました。家庭用ゲーム機を使ったり、ロボット作りに取り組む学校もあります。子どもたちが挑戦する、プログラミングの今を取材しました。 ■必修化進むプログラミング志布志市ではスイッチ活用!? （先生）「皆さん、楽しみにしていると思う。今日から何が始まりますか？」（児童）「スイッチ！スイッチの学習！」子どもたちの言う、「スイッチ」とは…そう