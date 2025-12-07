道内の野球少年・少女を対象とした野球教室が札幌市内で開かれ、松本剛選手らが子どもたちを指導しました。ファイターズの屋内練習場で開かれた野球教室には、松本剛選手とベースボールアカデミーの村田和哉コーチが講師として参加しました。松本選手が守備や走塁などを指導すると、子どもたちは真剣に耳を傾けていました。（松本剛選手）「キャッチするタイミングでしっかり自分がスタートを