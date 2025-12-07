きょうからあすにかけて北海道や東北日本海側では雲が多く、所により雨や雪が降り、雷を伴って雨や雪が降る所もあるでしょう。あすは北陸から山陰や東北太平洋側も雲が多く、雨や雪の降る所もある見込みです。その他の地域は概ね晴れますが、乾燥対策が必要そうです。きょうとあすの最高気温は全国的に平年より高い予想で、太平洋側の地域は小春日和となるでしょう。小春日和とは秋の終わりから冬のはじめ、12月上旬ごろまでの春の