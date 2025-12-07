巨人の西舘勇陽投手が７日、「第４回中央大学硬式野球部若手ＯＢＯＧゴルフコンペ２０２５ｉｎ熱海」に出席。中大同級生のＤｅＮＡ・石田裕太郎投手と同組でゴルフを楽しんだ。西舘は今季先発、中継ぎ計１５試合に登板して２勝３敗、防御率４・２２だった右腕。クライマックス・ファーストシリーズ第２戦では同級生・石田裕と、ともに中継ぎではあったが投げ合いも見られた。