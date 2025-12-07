フィギュアスケートのグランプリファイナルから一夜明けた７日、女子５位の千葉百音（木下グループ）が会場の名古屋・ＩＧアリーナで取材に応じた。ショートプログラムは１位も、フリーでジャンプ２本の転倒が響き、表彰台を逃した。「昨日の状況を振り返ってみて、緊張を自覚することが、いかに大事かわかった。悔しさに浸っている段階で、それは甘え。悔しい気持ちを自覚して、その上で自分の弱さにふたをせずやり通していきた