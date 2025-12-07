◆フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）ファイナルエキシビション（７日、名古屋・ＩＧアリーナ）ＧＰファイナル閉幕から一夜明けた７日、女子で６位の渡辺倫果（三和建装・法大）が取材対応。「もう、やるしかない。そういう意味で前向きに、強い気持ちがある」と、１９日開幕の全日本選手権（東京）を見据えた。ショートプログラム１本、フリーは２本、武器の大技・トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷させたが