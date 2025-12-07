7日、熊本市の田崎市場で年末恒例となった「感謝祭」が開かれ、会場は朝から多くの人で賑わいました。 今年で16回目となった「田崎市場感謝祭」 普段は卸売業者など関係者しか入れない場所で、新鮮な魚などを購入できるということで、今年も多くの人が訪れました。 感謝祭の目玉のひとつ「サンマの炭火焼き」は今年も大人気です。 （記者）きょうは何を目当てに来ましたか？「これです。 おいしいです」（サンマを購入し