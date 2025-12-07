茨城県守谷市のトンネル内で無免許で車を運転し、50歳の男性をはねて死亡させ、その場から逃走したとして、会社員の27歳の男が逮捕されました。無免許過失運転致死などの疑いで逮捕されたのは、会社員の堀米響容疑者です。警察によりますと堀米容疑者は、6日午前1時半ごろ、無免許で車を運転し、茨城県守谷市のトンネル内で、外山龍教さんをはね、そのまま逃走した疑いがもたれています。外山さんは、病院に搬送されましたが、その