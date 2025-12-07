フィギュアスケート女子の千葉百音（木下グループ）が、涙ながらにリベンジを誓った。グランプリ（ＧＰ）ファイナル（愛知・ＩＧアリーナ）はショートプログラム（ＳＰ）で首位発進を決めるも、フリーで無念の失速。全体５位に終わった。７日の一夜明け取材では「反省はしても、次のステップに向けて悔しがっている暇はないと思う。自分に悔しがる権利もないし、悔しがる時間もない」と振り返った。２０２６年ミラノ・コルテ