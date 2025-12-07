【今週の秘蔵フォト】一世を風靡したアイドルグループ「モーニング娘。」の初代メンバーとして活躍した石黒彩は、１９９９年にグループを卒業。その後は服飾関係の道を選び、２００５年にはＬＵＮＡＳＥＡのドラマー・真矢と結婚。タレントと並行して子育てのエッセイ、料理本などを出版して“カリスマ主婦”として大活躍している。０７年１０月３日付本紙には、小学１年生を頭に息子と娘２人の母親となった２９歳の石黒のイン