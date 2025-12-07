【モデルプレス＝2025/12/07】歌舞伎俳優の市川團十郎が12月6日、自身のInstagramを更新。自身の誕生日に子どもたちが飾り付けてくれた自宅を公開し、話題を呼んでいる。【写真】48歳歌舞伎俳優「子どもたちの愛情に感動」バルーンで飾り付けた豪華自宅◆市川團十郎、誕生日の自宅リビング公開12月6日に48歳の誕生日を迎えた團十郎。「起きてリビングへ行ったら、二人が飾り付けしてくれたみたいです、涙」とつづり、自宅リビング