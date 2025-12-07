グラビアアイドルの三田悠貴が、4枚目となるDVD『三田ちゃんパラダイス』（ラインコミュニケーションズ）を10日に発売する。 9月上旬ハワイで撮影されたという本作。見どころについて「正直どれも完璧すぎて一番はなかなか選びがたいですが…今回初めてオイルを全身に塗って撮影に挑んだ場面があります！身体中テカテカになって元気いっぱい踊ってる私を見てほしい！！ところであります」と語る。 特にお気ログインして続き