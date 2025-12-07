プリムス・ヴァリアント（1962年）「1962年、ヴァリアントのコストパフォーマンスに敵うクルマはない！ 発売当初から変わらず、コンパクトカーの王者だ」と当時の販売資料には謳われていた。プリムス・ヴァリアントの全長は183.7インチ（約4665mm）、全幅は70.4インチ（約1788mm）。フォルクスワーゲン・ビートルより全長で20インチ（500mm）以上、全幅で3インチ（75mm）以上大きいが、1960年代初頭の米国自動車基準では依然コンパ