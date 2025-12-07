コンディションのいい砂漠地帯の廃車米国アリゾナ州サッチャーのジャンクヤード『バレー・オート・レッキング（Valley Auto Wrecking）』を訪れたのは数年前のことだ。【画像】欧米で人気を集めた上品な2ドア・クーペ【オペル・マンタAを詳しく見る】全20枚以前にも何度か電話で問い合わせたことがあり、その度に質と量の両方に感銘を受けていた。このヤードは1967年に創業し、コンディションの素晴らしいクルマを数多く取り扱っ