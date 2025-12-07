イタリアで開催される冬季オリンピックの聖火リレーがスタートしました。冬季オリンピック、ミラノ・コルティナ大会の開幕までちょうど2か月となった6日、ローマでトーチに聖火が灯されました。聖火リレー初日は、多くの人々に見守られながらサンピエトロ広場やコロッセオなど市内の名所をめぐっています。このあとミラノまで、およそ1万人のランナーが300の市町村、1万2000キロの道のりをつないでいくということです。