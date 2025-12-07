首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件で、首謀者とみられる男らが他人のSNSのアカウントを購入し、そのアカウントで実行役を募集していたとみられることがわかりました。福地紘人容疑者（26）ら4人は、去年相次いだ闇バイト強盗事件のうち、千葉県市川市の事件で実行役らに犯行を指示した首謀者として逮捕されました。これまでに、実行役らはSNSを通じて闇バイトに応募していたことがわかっています。捜査関係者への取材で、福地容疑