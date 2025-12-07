老後貧乏とは、高齢になってから、まとまった老後資金がない、年金が少ないなどで生活費がまかなえない状態をいいます。この老後貧乏は50代のうちから「予兆」を見つけられるものです。予兆とはどういったものなのでしょうか？ あわせて老後貧乏を回避するためにやるべきことを紹介します。◆【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴老後貧乏を予感する状況とは？では、老後貧乏を予感するのは、どのようなと