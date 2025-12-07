中国の謝鋒駐米大使は12月4日、中国国際貿易促進委員会と米メリディアン・インターナショナル・センターが共同で主催した中米経済貿易協力フォーラムに招かれてあいさつし、「新たな時期の中米経済貿易関係を見極め、発展させるには、二つの大きな背景を把握しなければならない」と述べました。謝大使は、「一つ目の背景は、両国首脳が頻繁に交流し、中米関係を戦略的にリードしていることである。二つ目の背景は、中国の『第15次