サッカーJ1・ファジアーノ岡山はきのう（6日）、アウェーで清水とのシーズン最終戦に臨み、2対1で勝利しました。 勝ってシーズンを締めくくりたい、白のユニフォーム・ファジアーノ岡山。前半を0対0で折り返し迎えた、後半18分。相手の隙間を転がすルカオの左足のゴールで先制すると…、続く後半31分。木村のクロスに、最後は江坂！ 技ありのシュートで、追加点を決めま