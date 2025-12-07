京都の千本釈迦堂では焚き上げた大根を食べて無病息災を願う「大根（だいこ）だき」が始まりました。直径約１ｍの大きな鍋でじっくり煮込まれた大根。京都市上京区にある千本釈迦堂の「大根だき」は釈迦が悟りを開いたとされる１２月８日に合わせて行われる師走の伝統行事。鎌倉時代に３代目の住職の茲禅が魔除けの梵字を大根に書いて炊いたことが始まりとされていて、境内では多くの参拝者が熱々の大根をほおばり無病息災を