米ルイジアナ州の刑務所から脱獄したキース・イーライ受刑者/St. Landry Parish Sheriff's Office/AP（CNN）米ルイジアナ州セントランドリー郡の刑務所で、壁のモルタルやコンクリートブロックを外して受刑者3人が脱獄した。保安官事務所によれば、そのうち1人が依然として逃走している。同郡のボビー・ギドロズ保安官によると、受刑者はシーツなどを使って外壁をよじ登り、1階の屋根に降りてから地上に下りる方法で3日に脱走した