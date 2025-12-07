7日朝、長崎・雲仙市小浜町の国道でマイクロバスと軽乗用車が正面衝突する事故があり、警察や消防によりますと複数人が病院に搬送されています。午前9時前、雲仙市小浜町の国道57号で、マイクロバスと軽乗用車が正面衝突する事故がありました。警察や消防によりますと、マイクロバスには長崎市のサッカークラブの中学生らおよそ20人が乗っていて、軽乗用車には80代と60代の女性2人が乗っていたということです。この事故でマイクロ