【昭和〜平成スター列伝】日本プロレスの祖・力道山は昨年に生誕１００周年を迎えた。１９６３年１２月１５日、暴漢に刺された傷が原因で亡くなったが３９年間、嵐のような人生を駆け抜けた。今年で６２回目の命日を迎えるが、死の１１日前には宿敵だった“白覆面の魔王”ザ・デストロイヤーと最後のインターナショナル王座防衛戦を行っている。同年５月２４日東京体育館で行われた両雄の初対決、ＷＷＡ世界ヘビー級王座戦（王者