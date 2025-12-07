12月4日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が習っている茶道の行事「開炉」に参加することをきっかけに着物を仕立てたことを報告した。 -「ほっと温まるひと時で幸せでした」- ３ヶ月ほど前から大河ドラマ『豊臣兄弟！』で演じる前田利家の妻・まつの