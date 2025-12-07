【平成球界裏面史近鉄編１３３】平成１６年（２００４年）、近鉄最後のシーズンになってしまう秋、９月２４日、大阪ドームで行われた西武とのホーム最終戦に岡本晃はベンチ入りしていた。先発はベテランの高村祐。試合は接戦となった。近鉄が２回、藤井彰人の適時打で１点を先制するも、西武が３回に大島裕行、５回に野田浩輔のソロ２本で勝ち越す。そして６回は２番手として西武・松坂大輔が志願の登板でマウンドに上がった