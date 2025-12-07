俳優・大沢たかおが６日までにＳＮＳを更新。車を運転する姿を投稿して話題になっている。自身のインスタグラムに西日をバックに車を運転する横顔をアップ。片手でハンドルを握りドライブをする姿や笑顔で運転する動画などを投稿した。この投稿に「このショット！助手席の奪い合いですよね（笑）」「助手席から 素敵な横顔をず〜っと見ていたいなぁ」「夢にまでみた光景です」などのコメントが寄せられている。